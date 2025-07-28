قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم ترشح قائمة كتب جديدة لـ"انجليزي المستوى الرفيع" بمدارس اللغات
قافلة زاد العزة تواصل طريقها نحو غزة محملة بـ1500 طن مساعدات مصرية
وزير الخارجية في نيويورك: مصر تبذل جهودًا لحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها
''من أولها مشكلة''.. أول تعليق من شوبير على قرعة الدوري للموسم الجديد
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
بدون أضرار.. زلزال يضرب إيران بقوة 5 درجات ريختر جنوبًا
الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بتوفير ممرات آمنة لمرور المساعدات لغزة
رئيس الوزراء يتابع الاستجابات لشكاوى المواطنين في قطاعات الصحة والمرافق والأسواق
موجة الحر|.. الأرصاد والكهرباء تكشفان مفاجآت وارتفاع غير مسبوق في الأحمال
بالرقم القومي .. تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة بالمدارس بـ65 جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقابل 75 مليون يورو.. بايرن ميونخ يحسم صفقة لويس دياز

لويس دياز
لويس دياز
محمد السعيد

أكد تقرير صحفي، توصل نادي بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليفربول لضم نجمه لويس دياز.
وبحسب شبكة فوت ميركاتو، فإنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على انضمام لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو لضم مهاجم ليفربول.
وأضافت أن الريدز منح لويس دياز الإذن بالسفر وإتمام انتقاله إلى بطل الدوري الألماني خلال 24 ساعة.

غياب دياز عن ودية ميلان


وكان دياز غاب عن مباراة ليفربول الودية ضد ميلان في إطار استعداد الريدز للموسم الجديد ضد ميلان، وصرح آرني سلوت مدرب الفريق، أن غيابه مرتبط بانتقاله الوشيك إلى بايرن ميونخ.
يذكر أن برشلونه انسحب من سباق التعاقد مع لويس دياز، بسبب مغالاة ليفربول في طلباته المالية، ولجأ إلى ضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.

بايرن ميونخ ليفربول لويس دياز الريدز برشلونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

سياسة واقتصاد 86.9% والإعلام 84.5% وألسن 84.9%.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

ترشيحاتنا

حلوى المولد

هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال ؟

طعون الثانوية الازهرية

الأزهر يعلن ضوابط طعون الثانوية.. 100 جنيه للمادة والاطلاع للطالب فقط

حكم أداء صلاة الضحى في المسجد

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

بثلاثة محركات.. سيارة مرسيدس الجديدة بقوة 1300 حصان

مرسيدس AMG GT XX
مرسيدس AMG GT XX
مرسيدس AMG GT XX

لسعرات قليلة.. طريقة فطار البيض بالمشروم

طريقة الاومليت بالمشروم
طريقة الاومليت بالمشروم
طريقة الاومليت بالمشروم

بفستان لامع .. بوسي تخطف الأنظار بجمالها

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد