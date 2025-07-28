مقابل 75 مليون يورو.. بايرن ميونخ يحسم صفقة لويس دياز

أكد تقرير صحفي، توصل نادي بايرن ميونخ إلى اتفاق مع ليفربول لضم نجمه لويس دياز.

وبحسب شبكة فوت ميركاتو، فإنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف على انضمام لويس دياز إلى بايرن ميونخ مقابل 75 مليون يورو لضم مهاجم ليفربول.

وأضافت أن الريدز منح لويس دياز الإذن بالسفر وإتمام انتقاله إلى بطل الدوري الألماني خلال 24 ساعة.

غياب دياز عن ودية ميلان



وكان دياز غاب عن مباراة ليفربول الودية ضد ميلان في إطار استعداد الريدز للموسم الجديد ضد ميلان، وصرح آرني سلوت مدرب الفريق، أن غيابه مرتبط بانتقاله الوشيك إلى بايرن ميونخ.

يذكر أن برشلونه انسحب من سباق التعاقد مع لويس دياز، بسبب مغالاة ليفربول في طلباته المالية، ولجأ إلى ضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.