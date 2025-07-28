الدردير: قولا واحدا ديربي القاهرة المباراة الأعظم في أفريقيا

شارك الناقد عمرو الدردير منشوراً بشأن منافسة نادي الزمالك أمام النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"قولا واحداً ديربي القاهره المباراة الأعظم في افريقيا مش القاهرة بس، المنافسة أهلي وزمالك طول عمرها مهما حصل مفيش منافسين تانيين أهلي وزمالك الماتش ال بننتظره طول السنة أهلاوي أو زملكاوي بطنه بتكركب، والماتش الوحيد ال مهما كان عمرك بتنتظره بشغف، وبغض النظر لاعب مين راح لاعب مين جه ،الخطيب وحسن شحاتة اعتزلوا، القيمة والقوة في الناديين مش اللعيبه خالص والله شاء من شاء وابي من ابي المنافسة الازليه اهلي وزمالك للنهايه".

وكان قد أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن النادي الأهلي يسعى للتخلص من ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "النادي الأهلي يسعى للتخلص من أزمتى رضا سليم وأحمد عبدالقادر، لاعبا الفريق"، مضيفًا: “رضا سليم، ليس لديه مشكلة فهو يتقاضى 750 ألف دولار، ولكن اشترط في حال خروجه للإعارة أن يحصل على راتبه كاملًا أو فسخ عقده ويحصل على 2 مليون دولار”.

وأضاف: “الأهلي يسعى لإيجاد عرض من الدوري المصري لإعارة رضا سليم، على أن يتحمل فارق راتبه”.

يُذكر أن بعثة الأهلي عادت من تونس أمس الأحد، بعد خوض معسكر في مدينة طبرقة، استعدادًا للموسم الجديد.