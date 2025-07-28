لاعب الأهلي يطالب بفسخ عقده والرحيل قبل بدايه الموسم

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، طلب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، والرحيل مجانا خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات خلال برنامجه المذاع على قناة الحياة: "أحمد عبدالقادر طلب من النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعايز يمشي مجانا، ورافض يخرج إعارات".

وأضاف: "النادي الأهلي رفض طلب عبدالقادر، وقال مش هينفع تمشي مجانا، لأنه عايز يرحل عشان يروح الزمالك والجميع يعلم هذا الأمر".

وتابع: "الأهلي جايب لعبدالقادر 3 عروض، عرض من سيراميكا كليوباترا وعرض من زد وعرض من الحزم السعودي، والأهلي قال لعبدالقادر اختار عرض من الـ 3، والأهلي يرغب في وضع بند في العقد إن اللاعب ميلعبش لأي فريق غير النادي الأهلي في مصر بعد نهاية عقده مع الفريق الذي سينضم له".

وأتم: “أحمد عبدالقادر في موقف قوة لأنه باقي له موسم واحد في عقده، ولو رفض اللاعب الذهاب لأي نادي من هذه الأندية، سيستمر الموسم المتبقي له مع الأهلي وبعدها يرحل مجانا بعد نهاية عقده”.