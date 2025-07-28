رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

يرى رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، أن قرعة الدوري المصري 2025-2026، ظالمة، وهدفها منح اللقب للنادي الأهلي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات إعلامية عبر شاشة "تن": "عامر حسين لسة موجود والدليل على كدة القرعة الجديدة، ودي مش قرعة".

واضاف: “القرعة معمولة علشان الأهلي ياخد الدوري، وأنا عاوز اسأل سؤال، بعد الصفقات اللي الأهلي عملها دي، إيه المشكلة لما يلاعب بيراميدز في الجولة الأولى مثلا وبعد منه الزمالك، وكلامي ده مش معناه إن القرعة تكون موجهة، ولكن انت كدة بتدي فرصة للأندية التانية”.

وتابع: “القرعة ظالمة ومفيهاش عدل”.