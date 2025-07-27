ثروت سويلم: مباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة ستكون بالسعة الكاملة

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الموسم المقبل من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا تأجيلات في دوري الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز بأي حال من الأحوال .



واضاف:لا اعتقد إن مباراة القمة المقبلة بين الاهلي والزمالك من بطولة الدوري الممتاز ستكون بالسعة الكاملة .

-وتابع: لا خلافات بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية دول "حبايب"

-واشار: هاني أبو ريدة من أهم الشخصيات الرياضية في العالم و مصر دولة قوية جدًا على صعيد الأمن.. ونستطيع أن نلعب كل المباريات بالسعة الكاملة