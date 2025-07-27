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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري للموسم الجديد 2025-2026

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

أقيمت  قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، اليوم الحد، حيث تواجد كلا من جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة؛ لتمثيل نادي الزمالك في القرعة.

مواعيد مباريات الزمالك كالتالي 

الجولة 1 | سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 "استاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2 | الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 3 | مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 4 | الزمالك × فاركو  يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة  5 | وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 "استاد السلام".

الجولة 6 | الزمالك × المصري  يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد برج العرب".

الجولة 7 | الإسماعيلي × الزمالك  يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة  8 | الزمالك × الجونة  يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة  9 | الأهلي × الزمالك  يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 10| الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة.

الجولة  11 |  راحة.

الجولة 12 | البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 13 | الزمالك × طلائع الجيش  يوم الإثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 “استاد القاهرة”.

الجولة 14 | الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 15 | إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 “استاد المقاولون العرب”.

الجولة 16 | الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 17 | كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 18 | الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير  الساعة 9:30  "استاد القاهرة".

الجولة 19 | زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير  الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 20 | بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 "استاد 30 يونيو".

الجولة 21 | الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الزمالك الاهلي الدوري

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