مواعيد مباريات الزمالك في الدوري للموسم الجديد 2025-2026

أقيمت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، اليوم الحد، حيث تواجد كلا من جون إدوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة؛ لتمثيل نادي الزمالك في القرعة.

مواعيد مباريات الزمالك كالتالي

الجولة 1 | سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 8 أغسطس الساعة 8:00 "استاد هيئة قناة السويس".

الجولة 2 | الزمالك × المقاولون العرب يوم السبت 16 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 3 | مودرن سبورت × الزمالك يوم الخميس 21 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 4 | الزمالك × فاركو يوم الثلاثاء 26 أغسطس الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 5 | وادي دجلة × الزمالك يوم الأحد 31 أغسطس الساعة 8:00 "استاد السلام".

الجولة 6 | الزمالك × المصري يوم السبت 13 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد برج العرب".

الجولة 7 | الإسماعيلي × الزمالك يوم الخميس 18 سبتمبر الساعة 5:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 8 | الزمالك × الجونة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 9 | الأهلي × الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 10| الزمالك × غزل المحلة يوم السبت 4 أكتوبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة.

الجولة 11 | راحة.

الجولة 12 | البنك الأهلي × الزمالك يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8:00 "استاد القاهرة".

الجولة 13 | الزمالك × طلائع الجيش يوم الإثنين 3 نوفمبر الساعة 5:00 “استاد القاهرة”.

الجولة 14 | الزمالك × سموحة يوم الأربعاء 26 نوفمبر الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 15 | إنبي × الزمالك يوم الثلاثاء 20 يناير الساعة 8:00 “استاد المقاولون العرب”.

الجولة 16 | الزمالك × بتروجت يوم 28 يناير الساعة 5:00 "استاد القاهرة".

الجولة 17 | كهرباء الإسماعيلية × الزمالك يوم الأربعاء 24 فبراير الساعة 8:00 "استاد الإسماعيلية".

الجولة 18 | الزمالك × حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 19 | زد × الزمالك يوم الثلاثاء 24 فبراير الساعة 9:30 "استاد القاهرة".

الجولة 20 | بيراميدز × الزمالك يوم الأحد 1 مارس الساعة 9:30 "استاد 30 يونيو".

الجولة 21 | الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 6 مارس الساعة 9:30 "استاد القاهرة".