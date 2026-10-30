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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر تحت ١٥ عاماً ينهي مشاركته في مونديال الموهوبين بالمركز الـ 14

منتخب مصر
منتخب مصر

أنهى منتخبنا الوطني، مواليد ٢٠١١، مشاركته في مونديال الموهوبين الذي أقيم في أذربيجان تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المركز ال ١٤ من بين ١٨٩ منتخباً شاركت فى البطولة التي تقام لأول مرة بهدف اكتشاف المواهب .

 المنتخب المصري تصدّر دور المجموعات بـ 6 انتصارات من 6 مباريات، ثم تخطى ألبانيا في دور الـ 32 قبل أن يخسر المنافسة على اللقب في دور ال 16 على يد غينيا.

ويعتبر ما قدمه منتخب مصر 2011، إنجازاً مشرفاً بعد مشاركة مميزة في كأس العالم تحت 15 سنة، قدم خلالها منتخبنا الوطني أداءً قويًا وحقق سلسلة من الانتصارات، ليؤكد أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا من المواهب القادرة على تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.

حصاد منتخب مصر في البطولة:

* المركز النهائي: الـ14 من بين 189 منتخبًا

* إجمالي المباريات: 10 مباريات

* عدد الانتصارات: 7 انتصارات

* الأهداف المسجلة: 32 هدفًا

* الأهداف المستقبلة: 14 هدفًا

* فارق الأهداف: +18 .

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للعمل المتواصل ضمن مشروع تطوير المواهب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب المصرية من مختلف محافظات الجمهورية، وإعداد جيل جديد يمثل مستقبل المنتخبات الوطنية المصرية.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع. ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.

منتخب مصر افريقيا الفيفا

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