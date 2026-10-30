الرجاء المغربي يسعى لانهاء التعاقد مع مدرب الفريق

يسعى نادي الرجاء البيضاوي المغربي لفسخ التعاقد نع الإسباني باكو خيميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم

وأكدت بعض التقارير الصحفية المغربية أن إدارة الرجاء قررت إنهاء التعاقد مع خيميز عقب التعادل في مباراة حسنية أكادير.

وأكدت صحيفة "البطولة" المغربية أن الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء أمس الخميس بين إدارة الرجاء والمدرب الإسباني لم يسفر عن اتفاق بشأن إنهاء التعاقد

وتعثرت المفاوضات بسبب صعوبة التعاقد مع جهاز فني جديد قبل المواجهات المقبلة التي تسبق فترة التوقف الدولي

وأضاف التقرير أن إدارة الرجاء قررت تأجيل تقييم موقف المدرب الإسباني إلى ما بعد مواجهة نهضة بركان، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل