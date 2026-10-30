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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شبيهة رولز رويس.. سعر سيارة BYD الفاخرة الجديدة

سيارة يانج وانج ألتيور الكهربائي
سيارة يانج وانج ألتيور الكهربائي
عزة عاطف

تستعد شركة «بي واي دي» الصينية لإطلاق طراز جديد كليًا ينتمي إلى فئة السيارات السيدان فائقة الفخامة عبر علامتها التجارية المتخصصة «يانج وانج»، يحمل اسم «ألتيور»، وذلك لمنافسة كبرى العلامات العالمية وفي مقدمتها طراز «رولز رويس جوست». 

وتشير التقارير الفنية إلى أن السيارة الجديدة من المتوقع أن تُطرح بسعر يصل إلى نحو 2 مليون يوان صيني (ما يعادل قرابة 300 ألف دولار أمريكي)، مِمَّا يجعلها واحدة من أغلى السيارات الكهربائية المطورة في الصين.

تصميم يستلهم الفخامة الكلاسيكية مع أبواب عكسية

تعتمد «يانغ وانغ ألتيور» ملامح تصميمية تستحضر الفخامة التقليدية لسيارات السيدان ذات الهيكل ثلاثي الصناديق (Three-box sedan)، بطول يصل إلى 5.5 متر تقريبًا لمنح الركاب مساحات رحبة داخل المقصورة الخلفية.

كما حصلت السيارة على أبواب خلفية عكسية الفتح (Coach Doors) تفتح باتجاه الخلف على طريقة سيارات «رولز رويس»، مِمَّا يسهل عملية الدخول والخروج للركاب مع إضفاء طابع بصري مهيب على المظهر الخارجي.

بطاريات الحالة الصلبة وتقنيات هندسية متطورة

تفيد التسريبات التقنية بأن «ألتيور» ستكون أول طراز من المجموعة الصينية يتم تزويده ببطاريات الحالة الصلبة (Solid-state battery) المطورة عبر قطاع البطاريات «فين دريمز» التابع للشركة، والمقرر بدء إنتاجها التجاري على نطاق واسع.

وتوفر هذه التكنولوجيا كثافة طاقة أعلى ومستويات أمان مرتفعة مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية، فضلاً عن زمن شحن أسرع ومدى قيادة أطول. 

ومن المتوقع أن تتم رونقة السيارة بمنظومة دفع كهربائية متعددة المحركات مع أنظمة التعليق الهيدروليكي المتطور «كلاود تشاسي» لتأمين أقصى درجات الراحة والسلاسة أثناء القيادة.

ومن المنتظر أن تقيم الشركة الاستعراض الأول للسيارة في دبي خلال شهر نوفمبر 2026 أمام عملاء المنطقة، تمهيدًا لبدء الإنتاج والتسليمات الرسمية.

بي واي دي
سيارة يانج وانج ألتيور الكهربائي مواصفات BYD Yangwang Altior بي واي دي سيارات صينية منافسة لرولز رويس أسعار سيارات يانج وانج

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