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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين الشحات: الانتماء للأهلي شرف.. وريبيرو يعاملنا كأصدقاء

حسين الشحات
حسين الشحات
رباب الهواري

عبّر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتمثيل الفريق، مؤكدًا أن اللعب للأهلي شرف لأي لاعب، خاصة في ظل المنافسة المستمرة على البطولات، مضيفًا: “أنا سعيد بكل لحظة قضيتها هنا”. 
 


 

علاقة مميزة مع ريبيرو ومحمد يوسف
 

أشاد الشحات خلال حديثه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الأهلي"بالمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، واصفًا إياه بأنه يتعامل مع اللاعبين كأصدقائه، ويحرص على التواصل الدائم والمزاح وتقديم النصائح الفردية. كما أوضح الفارق بين محمد يوسف كمدير فني ومدير رياضي، مشيرًا إلى أن يوسف الآن يركز على الجوانب النفسية والقدرات الفردية للاعبين.

الوفاء للأهلي وتجديد العقد

أكد الشحات تمسكه بالبقاء في الأهلي، مشددًا على أنه لن يرحل إلا إذا طُلب منه ذلك. وكشف عن كواليس تجديد عقده، قائلًا إن الأمر تم بالاتفاق بين شقيقه وسيد عبد الحفيظ، وأنه شعر بسعادة كبيرة لوجود والدته أثناء توقيع العقد.

الشحات وجماهير الأهلي

قال حسين: “أنا واحد من جماهير الأهلي، سواء كنت لاعبًا أو بعد اعتزالي”، مؤكدًا أن ارتباطه بالنادي يمتد إلى ما هو أبعد من كونه مجرد لاعب في الفريق.

قصة مؤثرة مع والده الراحل

روى الشحات موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، حين أخبره والده قبل مباراة القطن أنه سيسجل هدفين، رغم إصابته. وبالفعل سجّل هدفين في المباراة التالية أمام الهلال بعد وفاة والده، ما جعله يشعر بدعم روحي خاص.

الثقة والدعم الفني
 

تحدث الشحات عن المدرب إيهاب جلال، الذي كان دائمًا يؤكد له أنه لاعب كبير وقادر على المنافسة، مشددًا على احترامه لتعليمات جميع المدربين رغم اختلاف أساليبهم.
 

المعسكر التدريبي في تونس

اختتم الشحات تصريحاته بالإشادة بمعسكر الفريق في تونس، واصفًا إياه بالناجح والجدي، مؤكدًا أن الأهم كان عودة الفريق دون إصابات واستفادة الجميع من فترة الإعداد. 


 

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