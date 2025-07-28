اللي بيتكلم مجنون.. مدحت شلبي يهاجم مسؤولين في الأهلي

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، أحد مسؤولي النادي الأهلي، بسبب عقد مارسيل كولر مدرب فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء.

وقال شلبي في تصريحات إعلامية عبر شاشة “إم بي سي مصر 1” ببرنامج “يا مساء الأنوار”: “قرأت خبر إن حد مسؤول في الأهلي بيقول إنهم كادوا أن يتوصلوا لاتفاق مرضي مع كولر، على حل الأزمة، ولكن بسبب هجوم بعض اللاعبين القدامى على الراجل السويسري (كولر)، قرر إنه ياخد مستحقاته كاملة”.

وأضاف: “يا جماعة لو اللي بيتكلم مجنون فا اللي بيستمع عاقل!. انتوا محاسبتوش اللي عمل الأزمة دي، وكولر ده كان قاعد في البيت وجه، أنا مش جايب جوارديولا يعني”.

وأضاف: “الحل الوحيد إن كولر يتعاقد مع نادي تاني، لأن في هذه الحالة يبقى كدة فسخ عقده مع الأهلي، غير كدة مش هيسيب تعريفة واحدة”.