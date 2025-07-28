البنك الأهلي يختتم معسكره ببرج العرب بفوز ودي على طلائع الجيش

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي معسكره المغلق الذي أقيم بمدينة برج العرب، بتحقيق فوز ودي مهم على فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-0، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025/2026.





أهداف اللقاء: تألق فيصل وقفة





شهدت المباراة تألقاً لافتاً من مهاجمي البنك الأهلي، حيث افتتح أسامة فيصل التسجيل للفريق بعد أداء جماعي منظم، قبل أن يعزز أحمد أمين “قفة” النتيجة بإحرازه الهدف الثاني، ليؤكد الجهاز الفني بقيادة القائمين على الفريق مدى تطور المستوى الفني والبدني للاعبين خلال فترة المعسكر.





راحة قصيرة قبل العودة للتدريبات





من المقرر أن يحصل لاعبو البنك الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد انتهاء المعسكر، على أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل، استعداداً للمرحلة الأخيرة من فترة الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الرسمي.





رؤية فنية إيجابية ومعنويات مرتفعة





أبدى الجهاز الفني للفريق ارتياحه الكبير من نتائج المعسكر والمردود الإيجابي للمباريات الودية التي خاضها الفريق، وعلى رأسها الفوز الأخير على طلائع الجيش، والذي يُعد دفعة معنوية قوية قبل خوض غمار المنافسات الرسمية.





الهدف القادم: انطلاقة قوية في الدوري





يسعى البنك الأهلي إلى تحقيق بداية قوية في بطولة الدوري الممتاز، بعد التحضيرات المكثفة التي شهدها المعسكر، وسط حالة من التركيز والانضباط داخل الفريق، وإصرار على تقديم موسم مختلف يليق بطموحات إدارة النادي وجماهيره



