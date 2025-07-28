مش مستريح.. أحمد عبد القادر يصدم الأهلي

حسم النادي الأهلي مصير أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب غموض مستقبله مع المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية.

قال الإعلامي الشهير إبراهيم عبدالجواد، عبر برنامج “ملعب أون”، على فضائية "أحمد عبدالقادر رافض كل العروض اللي وصلت للنادي الأهلي بعد ما وافق على عرض نادي الحزم السعودي".

وأضاف: "النادي الأهلي خلص كل حاجة مع نادي الحزم السعودي، وأحمد عبدالقادر قالهم تاني يوم الصبح لا أنا مش مستريح".

وتابع: “نفس الكلام حصل مع نادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب أحمد عبد القادر رجع في كلامه”.

واختتم: “النادي الأهلي شايف إن خلاص اللاعب أحمد عبدالقادر هيكمل عقده اللي فيه سنة كاملة”.