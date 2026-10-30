التعليم العالي تغلق أكاديمية تمريض وهمية بالسويس.. ادعت منح دبلومة في التمريض

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق المنشأة الوهمية المسماة «أكاديمية جلوريا للتمريض (الشمسية سبيس)» والكائن مقرها الدور الثاني – برج النخبة – الأربعين – مسجد أبو العزايم – محافظة السويس، وذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

تبين من أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تقدم دبلومة في التمريض، وتعلن عن قبول الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات والثانوية الأزهرية والكليات والشهادة الإعدادية، وذلك تحت إشراف أساتذة في المجال الطبي، كما تدعي اعتماد المنشأة من الجامعات والمستشفيات.

كما تبين أن المنشأة تروج لحصول الطالب على شهادة من المنشأة، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المنسوبة إلى مستشفيات، وشهادة من وزارة الخارجية، فضلًا عن الترويج للتأهيل للحصول على كارنيه مزاولة المهنة وتغيير المسمى في بطاقة الرقم القومي، مع الإعلان عن قبول الطلاب الحاصلين على مجموع 50%، وذلك بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة.

وتبين للجنة كذلك وجود شكاوى من بعض الطلاب وأولياء الأمور بشأن الالتحاق بالمنشأة وسداد رسوم دراسية بموجب إيصالات، مع عدم انتظام العملية التعليمية وانقطاع العاملين بالمنشأة عن التواصل معهم، فضلًا عن قيام المنشأة بتحصيل مبالغ مالية دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، كما تروج المنشأة لنفسها منح دبلومة في التمريض معتمدة من عدة جهات، دون توضيح تلك الجهات أو مدى قانونية منح هذه الدبلومة.

وفي هذا الصدد، وجه د. عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظ السويس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان تنفيذ قرار الغلق الإداري، والتصدي لأي محاولات لمعاودة مزاولة الأنشطة المخالفة مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية، وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (يوتيوب):

https://youtube.com/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/1611890263627135

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:

https://www.facebook.com/share/p/1BPUqk1ze9