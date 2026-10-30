قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القومي
مهيب عبدالهادي عن رحيل مدربي الأهلي: نفس السيناريو يتكرر من أيام كولر
ضوابط شرعية للألعاب الإلكترونية.. متى يكون الترفيه حلالًا؟
أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه
بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي يعقوب في قويسنا بالمنوفية
توافد الوفديين على مقر الحزب للتصويت في انتخابات الهيئة العليا.. فيديو وصور
تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات شحن عسكرية إلى النقب ضمن جسر جوي بالمنطقة
المستشار الألماني: نعمل على إنهاء حرب إيران في أسرع وقت
وزير التعليم يلتقي رئيس سنغافورة ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي
خلال مباحثاته بالمجر.. وزير النقل يتفق على استكمال توريد 44 عربة ركاب جديدة للسكك الحديدية
الزمالك يستقر على موعد الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المهمة
113 ميناء حول العالم تتحرك لوقف شحن الأسلحة إلى مناطق الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا ماتشادو تدعو إلى إجراء انتخابات العام المقبل بعد عودتها للبلاد

فنزويلا
فنزويلا
أ ش أ

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى تنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال العام المقبل.

وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة كاراكاس، إن مسار البلاد نحو الديمقراطية أصبح "أمرا لا رجعة فيه".. كما أعربت عن شكرها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتحها "بوابات الحرية" عبر الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو واعتقاله.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأكدت ماتشادو أن الانتخابات ستُعقد في عام 2027، دون أن تقدم جدولا زمنيا دقيقا ومحددا. وأضافت قائلة، وهي تقف أمام شعار يحمل عبارة "لنكن أحرارا"، إن عملية الانتقال في فنزويلا ستكون "لا رجعة فيها ومنظمة وسلمية".

وتأتي عودة ماتشادو إلى البلاد بعد عدة محاولات سابقة قامت بها لإعادة دخول فنزويلا باءت بالفشل.

وكانت ماتشادو قد غادرت فنزويلا العام الماضي على متن قارب سريع وتحت جنح الظلام متوجهة إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام.. وبعد فترة وجيزة، في شهر يناير، قامت الولايات المتحدة باعتقال مادورو.

ورغم أنه لا يزال من غير الواضح ما تنوي ماتشادو فعله في الخطوة القادمة، إلا أنها سبق أن صرحت برغبتها في الترشح للرئاسة في حال إجراء أي انتخابات.


 

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا جائزة نوبل للسلام فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

حالة الطقس

أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شيكو بانزا

ناقد رياضي: أزمة شيكو بانزا في رواندا حقيقية.. واحتفاله الأخير مقزز

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

ترشيحاتنا

الوالي: مصادرة اجولة خردة وفرزة بموقف دمياط القديم وشارع المناخلي والسيد سرحان

زهور بورسعيد يواصل حملاته لمجابهة ظاهرة انتشار النباشين وفارزي القمامة ومصادرة المضبوطات

تكليفات عاجلة من مدير عام الفرع بالبدء فوراً في تنفيذ خطة عمل متكاملة تلبي كافة الاحتياجات

من مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد.. مدير عام الرعايةً الصحية يرصد احتياجات الفرق الطبية لبحث سبل الارتقاء بالخدمات العلاجية

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشيد بنجاح القافلة الطبية المتكاملة وفحص 3232 حالة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد