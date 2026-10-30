زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا ماتشادو تدعو إلى إجراء انتخابات العام المقبل بعد عودتها للبلاد

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى تنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال العام المقبل.

وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة كاراكاس، إن مسار البلاد نحو الديمقراطية أصبح "أمرا لا رجعة فيه".. كما أعربت عن شكرها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتحها "بوابات الحرية" عبر الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو واعتقاله.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأكدت ماتشادو أن الانتخابات ستُعقد في عام 2027، دون أن تقدم جدولا زمنيا دقيقا ومحددا. وأضافت قائلة، وهي تقف أمام شعار يحمل عبارة "لنكن أحرارا"، إن عملية الانتقال في فنزويلا ستكون "لا رجعة فيها ومنظمة وسلمية".

وتأتي عودة ماتشادو إلى البلاد بعد عدة محاولات سابقة قامت بها لإعادة دخول فنزويلا باءت بالفشل.

وكانت ماتشادو قد غادرت فنزويلا العام الماضي على متن قارب سريع وتحت جنح الظلام متوجهة إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام.. وبعد فترة وجيزة، في شهر يناير، قامت الولايات المتحدة باعتقال مادورو.

ورغم أنه لا يزال من غير الواضح ما تنوي ماتشادو فعله في الخطوة القادمة، إلا أنها سبق أن صرحت برغبتها في الترشح للرئاسة في حال إجراء أي انتخابات.



