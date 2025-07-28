مدير لجنة المسابقات: دوري الموسم المقبل لن يكون به تأجيلات لجميع الفرق

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات طه عزت مدير لجنة المسابقات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال طه عزت: “دوري الموسم المقبل لن يكون به تأجيلات لجميع الفرق بلا استثناء”.



وقال عزت في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: قمنا بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمساعدة الكابتن هاني أبو ريدة، من أجل وضع أجندة متكاملة تضمن انتظام البطولة المحلية مع الالتزامات القارية والدولية”.

‎وأضاف رئيس لجنة المسابقات: راعينا في وضع الجدول لمشاركات الأندية المصرية وعلى رأسها فريق بيراميدز لتفادي أي

‎تأجيل محتمل وضمان سير المسابقة بسلاسة.

وتابع عزت: الدوري الموسم المقبل سينطلق 8 أغسطس وسيتم لعب 5 جولات حتى 31 أغسطس بعدها سيتم إيقاف الدوي بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.