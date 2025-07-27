بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز في صفقة ضخمة بـ75 مليون يورو

بات نادي بايرن ميونخ الألماني قاب قوسين أو أدنى من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بالتعاقد مع لويس دياز، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة تُقدر قيمتها الإجمالية بـ75 مليون يورو.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن اللاعب الكولومبي سيُسافر إلى ألمانيا غدًا الإثنين من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا والانضمام إلى الفريق البافاري.

ووفقًا للتقارير، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين، يقضي بسداد 61 مليون يورو بشكل مباشر إلى ليفربول، بالإضافة إلى 14 مليون يورو كحوافز ومكافآت مشروطة ترتبط بمستوى الأداء الفردي ودور اللاعب في الإنجازات الجماعية للفريق.

ويُعد هذا التعاقد تتويجًا لخطة فنية مدروسة من جانب المدرب الجديد فينسنت كومباني، الذي أوصى الإدارة مباشرة بالتعاقد مع دياز، معتبرًا إياه عنصرًا مثاليًا لخطة اللعب الهجومية التي يسعى لتطبيقها في الموسم المقبل، خاصة في ظل قدرته على اللعب على الأطراف وصناعة الفارق في الثلث الهجومي الأخير.

ويأتي تحرك بايرن ميونخ لضم دياز ضمن مساعيه الجادة لإعادة بناء الفريق بعد موسم محبط محليًا وأوروبيًا، حيث تسعى الإدارة لإبرام صفقات نوعية تعيد التوازن إلى تشكيل الفريق وتعزز فرصه في استعادة البطولات.

يُذكر أن دياز انضم إلى ليفربول في يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي، ونجح خلال فترة قصيرة في إثبات قدراته، قبل أن تعيق الإصابات تطوره المستمر، إلا أنه لا يزال يحظى بثقة كبيرة داخل الوسط الأوروبي، ما جعل انتقاله إلى بايرن من أبرز العناوين في الميركاتو الحالي.