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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جراحة جديدة لتير شتيجن تثير الجدل داخل برشلونة وتفتح الباب لرحيله

تير شتيجن
تير شتيجن
إسلام مقلد

في تطور جديد يعكس حجم التوتر بين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وإدارة نادي برشلونة، أعلن النادي الكتالوني خضوع حارس مرماه الأول لجراحة ناجحة في الظهر، وسط تكهنات متزايدة بشأن مستقبله داخل "كامب نو".

وقال برشلونة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إن تير شتيجن أجرى عملية جراحية جديدة "لعلاج آلام أسفل الظهر" تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، وذلك في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية بفرنسا. وأضاف البيان أن اللاعب "لن يكون متاحًا للمشاركة في الوقت الحالي، على أن تحدد فترة التعافي موعد عودته لاحقًا".

اللافت أن تير شتيجن توجه إلى بوردو يوم الاثنين بمفرده ودون مرافقة من النادي، وهو ما أعاد للواجهة الحديث عن وجود خلاف بينه وبين إدارة برشلونة، خاصة بعد نفيه القاطع لوجود أي مشاكل علنية، على الرغم من تصاعد الإشارات التي تؤكد عكس ذلك.

وفي هذا السياق، أشار الحارس الألماني، قبل أيام، إلى أنه سيغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر فقط، بينما تناقلت تقارير أن برشلونة كان يأمل في فترة غياب تمتد 4 أشهر أو أكثر، من أجل استغلال هذا الوضع قانونيًا لتسجيل الحارس البديل جوان غارسيا، القادم من إسبانيول، في قائمة الفريق بشكل رسمي، وهو أمر لا يسمح به إلا إذا غاب اللاعب المصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

مدرب الفريق هانز فليك بدوره رفض الخوض في الجدل، لكنه بحسب مصادر صحفية إسبانية، وعد الحارس الجديد جوان غارسيا بالاعتماد عليه أساسيًا خلال الموسم، وهو ما اعتُبر رسالة واضحة بأن تير شتيجن لم يعد في خططه المستقبلية.

من جهة أخرى، قررت إدارة برشلونة تمديد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في خطوة وُصفت بأنها تحرك تمهيدي لتأمين مستقبل مركز حراسة المرمى بعيدًا عن تير شتيجن، وسط توقعات متزايدة بأن الحارس الألماني قد يغادر النادي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بفسخ العقد بالتراضي أو من خلال بيعه، في ظل رغبته الجامحة في ضمان اللعب المنتظم حفاظًا على فرصته في تمثيل منتخب ألمانيا بكأس العالم 2026.

وبينما يلتزم النادي الصمت بشأن مدة غياب الحارس الألماني، يبقى المستقبل مفتوحًا على كل الاحتمالات، خصوصًا مع تصاعد الحديث حول تغيرات جذرية في قائمة برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد.

مارك أندريه تير شتيجن نادي برشلونة برشلونة جراحة

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