أيمن يونس: لماذا هرب وسام أبو علي إلى أمريكا؟

عبّر أيمن يونس، لاعب الزمالك الأسبق، عن استغرابه من تصرف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، بعد ضغطه علي النادي الأهلي للانتقال إلى أمريكا بطريقة مفاجئة، دون توضيح موقفه الرياضي أو التعاقدي.

وقال يونس، في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"كل لاعب ينتقل من نادٍ إلى آخر أو يحاول إنهاء عقده يكون لديه وجهة نظر، ورغبة خاصة، وغضب داخلي، وتفكير معين. وفي عالم الاحتراف، نفهم ذلك ونحلل المواقف، ونقول: معه حق أو ليس معه حق".

وأضاف: "لكن في حالة وسام أبو علي، لا أفهم منطق تصرفه.. كلاعب فلسطيني، ما السبب أو الدافع الذي يجعله يهرب إلى أمريكا؟ هذا ما لا أجد له تفسيرًا حتى الآن".