أبو مسلم: جراديشار «مش نافع» ولن يعوض رحيل وسام أبو علي.. و«ديانج» يمتلك عرضين

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، يمتلك عرضين أحدهما من داخل مصر.

وقال أبو مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" عبر قناة ON: "أنا عارف إن ديانج دماغه كويسة، لاعب كرة حقيقي ويليق بالنادي الأهلي".

وأضاف: "أليو ديانج لديه عرضان، أحدهما من نادٍ مصري بقيمة 2 مليون دولار، والآخر من الدوري التركي".

وتابع أبو مسلم: "اللاعب جراديشار مش نافع، مستواه أقل من الأهلي بكتير، ومقارنته بوسام أبو علي غير منطقية تمامًا، ولن يُعوّض غياب وسام".

واستكمل: "الفرنسي مويدست جه الأهلي وهو (خلاصان)، وكنت متوقع فشله، ورحيله كان قرارًا جيدًا من الإدارة".

واختتم أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "مش عارف ليه ما اشتغلتش في الأهلي، رغم إن في ناس شغالة في النادي ومش من ولاده".