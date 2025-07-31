بعد رحيل وسام أبو علي.. مفاجأة في ترتيب مُسددي ركلات الجزاء بالأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي عن مفاجأة تتعلق بترتيب مُسددي ركلات الجزاء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب رحيل اللاعب وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال برنامج "التريند" المذاع على القناة الرسمية للنادي، تم استعراض الترتيب الجديد للاعبين المخصصين لتنفيذ ركلات الجزاء، حيث تصدّر القائمة محمود حسن تريزيجيه، يليه أحمد سيد زيزو، ليحلا في صدارة الترتيب بعد رحيل وسام أبو علي الذي كان من بين المسددين الأساسيين سابقًا.

تريزيجيه يسدد رغم الإهدار

وأشار البرنامج إلى أن الأهلي حصل على ركلة جزاء في المباراة الودية الأخيرة أمام إنبي، وقد تولى تنفيذها محمود حسن تريزيجيه، رغم إهداره ركلة مماثلة في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.