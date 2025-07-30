محمد أسامة: رفضت الأهلي من أجل الزمالك وأعتز بتجربة القلعة البيضاء

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، رحيله رسميًا عن منصبه بعد 8 سنوات قضاها داخل جدران القلعة البيضاء، مؤكدًا أن القرار كان مشتركًا بينه وبين إدارة النادي، وأنه جاء بعد تفكير طويل وظروف خاصة.

وفي تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، أوضح أسامة أنه أبلغ عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق، بعدم رغبته في الاستمرار بالموسم الجديد، مشددًا على أن القرار لم يكن سهلًا بالنسبة له.

وأضاف الطبيب السابق للزمالك:"عشت أجمل وأهم 8 سنوات في حياتي داخل نادي الزمالك، ورفضت في وقت سابق عرضًا من النادي الأهلي قبل أن أرحل عن الزمالك".

وأشار أسامة إلى أنه تلقى عدة عروض من أندية مختلفة خلال الفترة الأخيرة بفضل عمله مع الزمالك، لكنه يفضل حاليًا أخذ قسط من الراحة والتفرغ للعمل في عيادته الخاصة وإجراء العمليات الجراحية.

رسالة وداع مؤثرة

وكان محمد أسامة قد نشر بيانًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أعلن فيه رحيله رسميًا عن النادي، وجاء في نص رسالته:"بعد 8 سنوات من الفخر والعمل كرئيس للجهاز الطبي بنادي الزمالك،قررت أن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة.

وتابع:" كانت تجربتي مليئة بالتحديات والنجاحات التي أعتز بها، وأتوجه بالشكر لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولأفراد الجهاز الطبي شركاء النجاح، ولجمهور الزمالك العظيم الذي منحني حبًا لا يوصف. هذه ليست نهاية، بل بداية جديدة بإذن الله".