جلسة تنسيقية بين حسام حسن واتحاد الكرة استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026

عقد المدير الفني لمنتخب مصر الأول حسام حسن، جلسة تنسيقية مع مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق المعسكر المقبل لـ"الفراعنة" خلال شهر سبتمبر، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

مناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر

شهد الاجتماع، الذي حضره أيضًا كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر المدير الإداري، مناقشة جميع التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بمعسكر المنتخب الوطني، المقرر انطلاقه مطلع سبتمبر المقبل.

واستعرض الجهاز الفني خلال الجلسة برنامج الإعداد الكامل للمعسكر، الذي يتضمن خوض المنتخب مباراتين رسميتين ضمن الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات:

5 سبتمبر: مصر × إثيوبيا – استاد القاهرة الدولي

9 سبتمبر: بوركينا فاسو × مصر – في العاصمة البوركينية واجادوجو

تحضيرات موسعة لكأس الأمم الإفريقية

كما ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بـ معسكري نوفمبر وديسمبر، والمباريات الدولية الودية المزمع تنظيمها خلال تلك الفترة، في إطار خطة الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالاتفاق المسبق مع رئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة، والذي يتضمن مواجهة منتخبات قوية على المستوى القاري خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض النهائيات القارية.