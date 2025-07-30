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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تحدد موعد غلق القيد الصيفي وانطلاق دوري المحترفين

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول فترات القيد للموسم الكروي الجديد، حيث حُدد يوم 10 أغسطس المقبل 2025 موعدًا لغلق باب القيد الصيفي الخاص بأندية دوري المحترفين، على أن تنطلق منافسات المسابقة منتصف أغسطس.

وانطلقت الفترة الأولى للقيد الصيفي يوم 2 يونيو الماضي، وتستمر حتى موعد الغلق في أغسطس، وتشهد هذه الفترة تسجيل اللاعبين الجدد في القوائم الرسمية للأندية المشاركة استعدادًا لانطلاق الموسم المرتقب.

تشهد سوق الانتقالات الحالية منافسة قوية بين أندية دوري المحترفين، في ظل سعي كل نادٍ لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر المتاحة قبل انطلاق الموسم، وسط تقارب كبير في المستوى الفني بين عدة فرق، أبرزها:
أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، الترسانة، طنطا، الإنتاج الحربي، إلى جانب عدد من الأندية الطامحة للمنافسة بقوة.

القيد الشتوي يبدأ في يناير

كما حددت الرابطة الفترة الثانية للقيد الشتوي، والتي ستبدأ مطلع العام المقبل من 1 يناير حتى 31 يناير 2026، وهي الفترة التي تتيح للأندية تعديل قوائمها من خلال التعاقدات الجديدة أو إعارة واستبعاد بعض اللاعبين، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ويترقب الشارع الكروي موسمًا مثيرًا في دوري المحترفين، وسط تغييرات فنية وإدارية واسعة داخل الأندية، وتطلعات جماهيرية بالمنافسة على بطاقات الصعود إلى الدوري الممتاز.

رابطة الأندية المصرية القيد الشتوي الدوري المصري

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