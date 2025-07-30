رسميا.. أليو بادجي يعود إلى تركيا عبر بوابة سيفاس سبور

أعلن نادي سيفاس سبور التركي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، لاعب الأهلي المصري السابق، في صفقة انتقال حر، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن بادجي، البالغ من العمر 27 عامًا، وقع على عقود انضمامه للفريق؛ بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، في حضور بوراك أوزكوبان نائب رئيس النادي، دون الكشف عن مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

ويُعد انضمام بادجي لهذا النادي، خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية المتنوعة، حيث بدأ اللاعب مشواره الكروي في بلده الأم السنغال مع فريق كازا سبورتس، قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا عبر بوابة نادي ديورغاردن السويدي، ومنه إلى رابيد فيينا النمساوي.

وفي صيف عام 2020، انتقل بادجي إلى صفوف النادي الأهلي المصري، في صفقة أثارت حينها الكثير من التوقعات، لكنه لم يمكث طويلًا داخل القلعة الحمراء، حيث قضى موسمًا واحدًا فقط قبل أن تتم إعارته ثم بيعه بشكل نهائي.

وخاض بعدها اللاعب عدة تجارب احترافية في كل من أنقرة جوجو التركي، أميان الفرنسي، بوردو، وغازي عنتاب، وكان آخر ظهور له في الموسم الماضي بقميص ريد ستار الفرنسي.

عودة للدوري التركي

ويمثل التوقيع مع سيفاس سبور؛ عودة جديدة لبادجي إلى الدوري التركي الممتاز، حيث يسعى لإثبات نفسه مجددًا في الملاعب الأوروبية، خاصة بعد تراجع مستواه في السنوات الأخيرة وتعدد محطاته دون استقرار فني أو تهديفي طويل الأمد.