ده طبيعي.. الغندور يرد على سخرية الجماهير من حذف صورة زيزو من صفحة الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور على تعليقات الناس الساخرة على قيام الصفحة الرسمية لنادي الزمالك بحذف صورة زيزو منها.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فيه ناس بتتريق عشان الصفحة الرسمية شالت زيزو من الصورة و شايفين ده شئ غريب لاعب راح النادي المنافس والأغرب ان رمضان لما راح بيراميدز كل صوره اتشالت من علي استاد السلام وكان عامل اعلان اتلغي و رجع فلوسه وطبعا ده الطبيعي".

ووجه والد أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسائل نارية لمسؤولي نادي الزمالك.

وقال والد زيزو، في تصريحات لبرنامج “رقم 10” المذاع عبر القناة الأولى: "ابني له 82 مليون جنيه عند نادي الزمالك مستحقات متأخرة ومش هنفرط فيهم مهما كلفنا الأمر وسنتخذ كافة الاجراءات القضائية".

وأضاف: “زيزو، مبخلش بأي جهد لحد آخر يوم ليه داخل نادي الزمالك والفلوس دي من حقه، ولن نتنازل عن حقوقنا”.

وأوضح: “هذه المستحقات عن المواسم السابقة وليس عن الموسم الأخير، وفيما يخص التغيب عن المران عندنا دفوعنا وأسانيدنا نقول فيها ليه مكنش زيزو بيروح المران، خاصة أنه كان يتعرض لتهديدات”.