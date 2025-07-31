تفاصيل إنهاء الأهلي علاقته التعاقدية مع كولر

أنهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

وحصل كولر على راتب ثلاثة أشهر؛ بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الرياضي الذي انتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، وفقًا للعقد الذي كان مبرمًا بين الطرفين

ويؤكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه مسئولية الفريق، ويتمنى له التوفيق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان كولر حصل علي 660 الف يورو بخلاف نصف شهر كمكافأة للفوز بلقب الدوري