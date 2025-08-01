طلبك مرفوض.. الليجا تصدم ريال مدريد بشأن مباراته مع أوساسونا

وجّهت رابطة "لا ليجا" صدمة لنادي ريال مدريد بشأن طلبه تأجيل مباراته ضد أوساسونا، في افتتاح الدوري الإسباني.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "رُفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا، حيث ستُقام في 19 أغسطس”.

وأضاف: "سيحصل لاعبو ريال مدريد على 26 يومًا فقط من الراحة الصيفية”.







مبابي يرتدي قميص العظماء

في سياق آخر، أعلن ريال مدريد، أن كيليان مبابي سيسير على خطى عظماء النادي، فيرينك بوشكاش، وكلارنس سيدورف، ولويس فيجو، بارتداء القميص رقم 10 الشهير، بعد رحيل لوكا مودريتش إلى ميلان.

ارتدى المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 26 عامًا، القميص رقم 9 في موسمه الأول بعد انضمامه من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وسجل مبابي 44 هدفًا في جميع المسابقات في موسم 2024-2025، رغم أنه لم يفز بأي لقب كبير.