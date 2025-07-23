خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو :لاعب حر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن اللاعب بيرسي تاو جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق ، بعد انباء انضمامه للزمالك.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيرسي تاو ما زال لاعب حر".

طرح الإعلامي عمرو الدردير سؤالا للجماهير بشان انضمام بيرسي تاو، لاعب الأهلي، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و كتب الدرديري عبر فيسبوك:هل بيرسي تاو اضافة للزمالك.



وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية من قبل النادي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم عرض اسم اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر ، أن مسؤولي الأبيض تحفظوا على فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب عاملي السن والمقابل المادي الذي يحصل عليه بيرسي تاو في الموسم.