مهيب عبد الهادي: بيرسي تاو يقترب من الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن اقتراب النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب مهيب عبر حسابه الرسمي:

"بيرسي تاو في مراحل متقدمة مع نادي الزمالك".



وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية من قبل النادي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم عرض اسم اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر ، أن مسؤولي الأبيض تحفظوا على فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب عاملي السن والمقابل المادي الذي يحصل عليه بيرسي تاو في الموسم.