بيرسي تاو يقترب من الزمالك.. الدردير يكشف

كشف الإعلامي عمرو الدردير عن اقتراب بيرسي تاو، لاعب الأهلي، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و كتب الدردير عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :الزمالك يقترب من التعاقد مع بيرسي تاو .

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية من قبل النادي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح فريق قطر القطري السابق، ولاعب الأهلي الأسبق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أنه تم عرض اسم اللاعب على مسؤولي النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في ظل عدم ارتباطه بعقد مع أي فريق في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر ، أن مسؤولي الأبيض تحفظوا على فكرة التعاقد مع اللاعب بسبب عاملي السن والمقابل المادي الذي يحصل عليه بيرسي تاو في الموسم.