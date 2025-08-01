رسميا.. فيرتز يرث قميص لويس دياز في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، منح لاعبه الجديد فلوريان فيرتز القميص رقم 7، بعد رحيل لويس دياز إلى بايرن ميونخ.

وقال النادي الألماني في بيان: “اختار اللاعبون السبعة المنضمون للنادي هذا الصيف أرقامهم، بينما اختار كونور برادلي وتري نيوني التغيير”.

فيرتز يرث دياز

وأضاف: “حصل فلوريان فيرتز على القميص رقم 7، الذي أصبح شاغراً بعد رحيل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ يوم الأربعاء”.

وتابع: “حصل ميلوس كيركيز على القميص رقم 6 الجديد للريدز، واختار جيريمي فريمبونج الرقم 30، وهو الرقم الذي كان يرتديه في ناديه السابق باير ليفركوزن، وسيرتدي هوجو إيكيتيكي القميص رقم 22”.

وأشار: “وفي مركز حراسة المرمى، جيورجي مامارداشفيلي هو رقم 25، وفريدي وودمان هو رقم 28، وأرمين بيتشي هو رقم 41”.

وختم: “وفي الوقت نفسه، انتقل برادلي من رقم 84 إلى رقم 12، ونيوني من رقم 98 إلى رقم 42”.