أرقام بيرسي تاو في الموسم الماضي بعد اقتراب انضمامه للزمالك

عاد اسم بيرسي تاو يتردد بقوة للانضمام لنادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي.

وانتهى عقد بيرسي تاو مع نادي قطر القطري وهو ما يقربه أكثر للزمالك في صفقة مجانية.

دخل نادي كايزر تشيفز على خط المفاوضات مع بيرسي تاو لكن المؤشرات تؤكد اقتراب الجنوب إفريقي من الفارس الأبيض لتدعيم خط الهجوم.

أرقام بيرسي تاو

في الموسم الماضي رفقة قطر القطري لعب 10 مباريات بدون تسجيل أهداف وصنع 4 أهداف وخلال 16 مباراة أخرى مع الأهلي قبل الميركاتو الشتوى سجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد

انضم بيرسي تاو للأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في موسم 2020-2021 لكن مسيرته في البداية كانت ضعيفة بسبب الإصابات.

وبعدها انطلق الجنوب أفريقي مع الأهلي ليلعب 126 مباراة ويسجل 30 هدف ويصنع 14.