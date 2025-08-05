اتحاد الكاراتيه المصري يشارك في دورة الألعاب العالمية بالصين

تشارك بعثة الاتحاد المصري للكاراتيه في دورة الألعاب العالمية، والمقرر إقامتها بمدينة "تشنغدو" الصينية خلال الفترة من 5 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025، وسط حضور دولي واسع من المنتخبات في مختلف الألعاب.

وتضم البعثة مجموعة من أبرز المواهب الشابة في لعبة الكاراتيه، إلى جانب طاقم فني وطبي متكامل، يعمل على تهيئة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا لتحقيق نتائج مشرفة باسم مصر.

ويشارك المنتخب بقائمة تضم 6 لاعبين مقسمين إلى 3 اولاد ومثلهم بنات.

قائمة المنتخب تضم كلا من عبد الله ممدوح، وطه طارق، وآدم أحمد، ونورسين محمد، وهدير أحمد، ومنة شعبان.

ويرافق البعثة كل من عبد الفتاح النجار، المدير الفنى، وخانة قشطة، مدرب كوميتيه، وهيثم فاروق، حكم دولى، وعبد الرحمن محمد، طبيب البعثة.

وأكد الجهاز الفني أن البطولة تمثل محطة هامة ضمن خطة إعداد طويلة المدى تهدف إلى دعم وتطوير قاعدة الممارسة، وصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتأتي هذه المشاركة تحت رعاية ودعم من الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، الذي أكد أن الاتحاد يحرص دائمًا على توفير جميع الإمكانيات الفنية والطبية والإدارية اللازمة لتحقيق أفضل تمثيل لمصر على الساحة الدولية.