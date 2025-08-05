أتمنى يلحق يلاقي فريق.. أحمد شوبير يكشف عن أزمة تواجه لاعب الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة قوية تواجه لاعب نادي الزمالك، حازم أسامة، بعد قرار نادي فاركو بإنهاء إعارته قبل أيام من غلق باب القيد.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "في قصة غريبة جدا، وهي حازم أسامة لاعب الزمالك، الموهوب جدا والذي أعير إلى فريق فاركو، وبعدين فؤجئنا بإلغاء الإعارة ورجوعه للزمالك".

وأضاف: "الوقت حاليا ضيق جدا قبل غلق باب القيد غدا، أتمنى يلاقي فريق لأنه من المواهب الجيدة".



تراجع نادي فاركو عن التعاقد مع حازم أسامة لاعب نادي الزمالك بعد ما كان هناك اتفاق على استعارته لمدة موسم واللاعب سيعود مرة أخرى لتدريبات الزمالك بالرغم من تواجده في اسكندرية في تدريبات فاركو خلال الايام اللي فاتت ولكن حصل خلاف على بعض الامور المالي وتم التراجع عن الصفقة.

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك قبل المران



عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.