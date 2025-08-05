عدي الدباغ يخوض أول مران له مع الزمالك اليوم..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن خوض الفلسطيني عدي الدباغ تدريبات الزمالك اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن :"عدي الدباغ يخوض أول مران له مع الزمالك اليوم".

وقد كتب الناقد الرياضي عمرو الدردير :"نجاح الزمالك في قيد عدي الدباغ بعد وصول بطاقته الدولية".



ينتظم الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم نادي الزمالك الجديد، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له يوم أمس في احد مستشفيات القاهرة.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بانتقاله من نادي شارلروا البلجيكي، حيث تم الاتفاق على ضم اللاعب مقابل 350 ألف دولار، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وكان اللاعب قد وصل إلى القاهرة مساء الأحد، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.