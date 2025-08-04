عدي الدباغ يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى الزمالك

خضع الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك المنتظر، للفحص الطبي اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة، قبل إعلان انتقاله رسمياً للقلعة البيضاء.

كان اللاعب وصل إلى القاهرة مساء أمس، تمهيداً للانضمام إلى نادي الزمالك لمدة أربعة مواسم، بعد الاتفاق مع نادي شارلروا البلجيكي على ضم اللاعب مقابل 350 ألف دولار.

ومن المنتظر أن ينتظم عدي الدباغ في تدريبات الزمالك الجماعية خلال الأيام المقبلة، على أن يحدد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق موقفه من المشاركة في لقاء سيراميكا كليوباترا الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز هذا الموسم.