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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة انضمام نجم الأهلي السابق للزمالك وموقف آدم وناس

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الاهلي السابق 

واكد شوبير في تصريحات اذاعية أن اللاعب لا يدخل ضمن حسابات النادي خلال الفترة الحالية خاصة وأن سنه لا يتناسب مع السياسة الفنية التي يتبعها جون إدوارد داخل القلعة البيضاء

واضاف ان بيرسي تاو خارج حسابات الزمالك تمامًا قائلا "مفيش أي مفاوضات لا معاه ولا مع وكيله. الزمالك مش بيضم لاعبين فوق الـ30، والسياسة دي واضحة من جون إدوارد، باستثناء عبدالله السعيد اللي انضم لدوره الكبير داخل الفريق”.

وبشان ما تردد حول مفاوضات الزمالك مع الجزائري أدم وناس، لاعب السد القطري، أشار شوبير إلى أن اللاعب نفى حدوث أي تواصل بينه وبين النادي أو وكيله، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى الشائعات.

واختتم شوبير بالتاكيد إلى أن الوافد الجديد عدي الدباغ سينضم لتدريبات الزمالك اليوم، في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل.

شوبير الاهلي الزمالك

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