الجزائري فيجولي يخوض مغامرة جديدة في العراق بعد مسيرة أوروبية حافلة

أعلن نادي أمانة بغداد العراقي تعاقده رسميًا مع النجم الجزائري المخضرم سفيان فيجولي، في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربة جديدة هي الأولى له خارج القارة الأوروبية.

الصفقة تمثل نقطة تحوّل مهمة في مسيرة اللاعب صاحب الـ35 عامًا، الذي خاض مشوارًا طويلًا ومتنوعًا بين أبرز الدوريات الأوروبية، قبل أن يستقر به الحال في الدوري العراقي الممتاز، الذي يشهد مؤخرًا استقطاب عدد من الأسماء البارزة على مستوى القارة السمراء.

رحلة فيجولي الجديدة تأتي بعد فترة توقف امتدت لأكثر من عام، منذ فسخ تعاقده مع نادي كاراجومروك التركي في يناير 2024.

خلال موسمه الأخير مع الفريق التركي، شارك اللاعب في 27 مباراة، سجل خلالها هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، قبل أن يقرر الخروج من الملاعب الأوروبية لأول مرة في مسيرته التي بدأت منذ أكثر من 15 عامًا.

ولد فيجولي في فرنسا وبدأ مسيرته مع نادي غرونوبل، قبل أن ينتقل إلى فالنسيا الإسباني، حيث صنع لنفسه اسمًا بارزًا في الليجا بفضل أدائه اللافت. لاحقًا، خاض تجربة ناجحة مع نادي جالاتاسراي التركي، توّجها بعدة بطولات محلية، إلى جانب فوزه بلقب أفضل لاعب في الدوري التركي عام 2019.

كما حصد جائزة أفضل لاعب جزائري عام 2012، في الوقت الذي كان يسطع فيه نجمه مع المنتخب الوطني، حيث لعب دورًا كبيرًا في التتويج التاريخي لمحاربي الصحراء بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.

مكسب كبير للدوري العراقي

وصف مراقبون تعاقد أمانة بغداد مع فيجولي بأنه صفقة نوعية تضيف الكثير من الخبرات الدولية والفنية إلى الفريق، خاصة في ظل سعي الأندية العراقية للارتقاء بالمستوى الفني للمسابقة المحلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعاقدات الجديدة التي يعكف عليها النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط طموحات بالبقاء في دائرة المنافسة والابتعاد عن صراعات الهبوط.

من جانبه، لم يُخفِ فيجولي سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا – في تصريحات إعلامية مقتضبة – أنه يسعى لتقديم الإضافة المرجوة داخل وخارج الملعب، والمساهمة في تطوير مستوى الكرة العراقية من خلال تجربته الطويلة في الملاعب الأوروبية والدولية.

ورغم تقدمه في السن، إلا أن اللاعب لا يزال يملك الكثير من القدرات الفنية والذهنية التي قد تصنع الفارق في الدوري العراقي، وتمنحه نهاية مشرفة لمشواره الاحترافي.