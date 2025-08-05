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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.. 5 معلومات يجب التعرف عليها

قبل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.. 5 معلومات يجب التعرف عليها
قبل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين.. 5 معلومات يجب التعرف عليها
ولاء خنيزي

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في بناء العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، وتحسين وظائف الجسم المختلفة، وعلى الرغم من فوائده العديدة، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين دون معرفة بعض الأساسيات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، كزيادة الوزن أو مشاكل في الهضم، لذلك سنرصد بعض النقاط الرئيسية التي ينبغي الانتباه لها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز ناو".

 زيادة البروتين قد تؤدي إلى زيادة الوزن

يعتقد البعض أن تناول كميات كبيرة من البروتين تلقائيًا يؤدي إلى خسارة الوزن، لكن الحقيقة أن السعرات الحرارية الزائدة، مهما كان مصدرها تؤدي إلى زيادة الوزن، فعلى سبيل المثال، إذا كانت احتياجاتك اليومية 1600 سعرة حرارية، وبدأت تستهلك 1800 سعرة – حتى وإن كانت معظمها من البروتين – فسيؤدي ذلك إلى تخزين الفائض على شكل دهون.

 ليست كل مصادر البروتين خالية من الدهون أو الكربوهيدرات

العديد من الأطعمة التي تُعرف بأنها "غنية بالبروتين" تحتوي أيضًا على كميات من الدهون أو الكربوهيدرات.

فمثلًا:

  • الجبنة القريش تحتوي على دهون
  • الفول السوداني يحتوي على دهون

لذلك من الضروري قراءة الملصقات الغذائية ومعرفة مكونات طعامك بدقة، وعدم الاعتماد فقط على محتواه من البروتين.

أهمية ممارسة تمارين القوة بالتزامن مع استهلاك البروتين

وظيفة البروتين الأساسية في الجسم هي بناء وإصلاح الأنسجة، وخاصة العضلات، ولكن إذا لم تكن تمارس تمارين القوة أو تمارين المقاومة بانتظام، فإن البروتين الزائد قد يُخزن على شكل دهون بدلاً من أن يُستخدم لبناء العضلات.

لذلك يُنصح بالبدء تدريجيًا بتمارين رفع الأثقال أو المقاومة عند زيادة استهلاك البروتين، حتى يستفيد الجسم منه بشكل أجيد

 إدخال البروتين تدريجيًا لتجنب مشاكل الهضم

قد يسبب تناول كميات كبيرة من البروتين بشكل مفاجئ مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الغازات، الانتفاخ، أو الشعور بالثقل، خاصةً إذا لم تكن الكلى مهيأة للتعامل مع هذه الكمية، لذلك يُنصح بالبدء بزيادة تدريجية في كمية البروتين، إلى جانب تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال تناول ألياف كافية وشرب كميات كافية من الماء.

الاحتياجات اليومية من البروتين 

الاحتياجات اليومية من البروتين تختلف من شخص لآخر، وبشكل عام يُوصى بالبدء بتناول ما يُعادل 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ثم زيادته تدريجيًا حتى 2 جرام لكل كيلوجرام، خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، فمثلًا إذا كان وزنك 70 كيلوجرامًا، فيكفيك بدءًا من 56 جرامًا من البروتين يوميًا، ويمكن زيادتها وفقًا لمستوى النشاط البدني.

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