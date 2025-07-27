ماذا يحدث للجسم عند نقص تناول البروتين؟

يعد البروتين من العناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، وعند نقص تناول البروتين يظهر الجسم العديد من الإشارات التي تظهر نقص البروتين في الجسم.

علامات تشير إلى نقص البروتين في الجسم

- تورم

من أكثر العلامات شيوعًا على نقص البروتين هو التورم (يُسمى أيضًا الوذمة )، خاصةً في البطن والساقين والقدمين، تساعد البروتينات الموجودة في الدم، وخاصةً الألبومين، على منع تراكم السوائل في الأنسجة، لكن العديد من العوامل قد تُسبب الوذمة، لذا تأكد من استشارة طبيبك في حال كانت الحالة أكثر خطورة

- مشاكل الشعر والأظافر والبشرة

تتكون هذه البروتينات من بروتينات مثل الإيلاستين والكولاجين والكيراتين، عندما لا يستطيع جسمك إنتاجها، قد تعاني من هشّة أو ترقق الشعر، وجفاف وتقشر البشرة، وظهور خطوط عميقة على أظافرك، ليس نظامك الغذائي هو السبب الوحيد المحتمل، ولكنه أمرٌ يجب مراعاته

- الجوع

البروتين يُغذّي جسمك، كما إنه أحد ثلاثة مصادر للسعرات الحرارية، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، إذا كنت ترغب في تناول الكثير من الطعام حتى مع تناول وجبات منتظمة، فقد تحتاج إلى المزيد من البروتين، وقد وجدت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يُساعد على الشعور بالشبع طوال اليوم.

المصدر webmd