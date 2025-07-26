الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، غدا الأحد 27 يوليو، وطقس شديد الحرارة رطب نهاراً حتى في الصباح الباكر وذلك على معظم انحاء البلاد.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس إليك 5 أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم في الحرارة الشديدة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند، هو مشروب صيفي صحي للغاية حيث إنه بديل رائع لإنعاش الجسم وتجديد نشاطه و يساعدك ماء جوز الهند على التغلب على حرارة الصيف بفضل غناه بالإلكتروليتات الطبيعية والفيتامينات والمعادن التي تُعيد ترطيب الجسم وتحميه من الأمراض والحر ارة الشديدة.

اللبن الرائب

يساعد شرب اللبن الرائب على تبريد الجسم، وتحسين عملية الأيض، وتخفيف مشاكل الأمعاء التي قد تنجم عن تقلبات الطقس.

اللبن الرائب مشروب غني بالبروبيوتيك والفيتامينات والمعادن التي تعيد درجة حرارة الجسم إلى طبيعتها كما أنه يحافظ على مستوى ترطيب الجسم.

الخيار

بالإضافة إلى غناه بالماء، يُعد الخيار مصدرًا جيدًا للألياف، وفيتامينات ب1، ب2، ب3، ب5، وب6، وحمض الفوليك، وفيتامين سي، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والزنك.

تساعد هذه العناصر الغذائية على الوقاية من الإمساك، وطرد السموم من الجسم، والحفاظ على رطوبة الجسم خلال أشهر الصيف الحارة لذا، لاستعادة طاقتك كلما شعرت بالتعب، استمتع بتناول الخيار.

الحمضيات

البرتقال والليمون والليمون الحامض أمثلة قليلة على الحمضيات التي تُعدّ مصدرًا رائعًا للماء وفيتامين سي خلال الطقس الحار فهي قد تُساعد على خفض درجة حرارة الجسم واستعادة مستويات الطاقة وعلاوة على ذلك، يُعدّ فيتامين سي عنصرًا غذائيًا رائعًا لمكافحة مشاكل البشرة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

البطيخ

البطيخ، الفاكهة الصيفية المثالية، يتكون من حوالي 90% من الماء، وهو غني بمضادات الأكسدة، وفيتامينات أ، ب6، وسي والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية التي تساعد على ترطيب الجسم كما يُحسّن البطيخ صحة المفاصل، ويُرطب الجسم بشكل طبيعي.