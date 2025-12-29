يقترب من 7000.. أسعار الذهب اليوم فى مصر

شهد سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين الإثنين 29 ديسمبر2025 حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالزيادة الكبيرة التي حدثت الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب في مصر يوم الأثنين 29 ديسمبر 2025.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 22 نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا فى مصر نحو 6090 جنيهًا.

ووصل سعر شراء الذهب عيار 21 إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5205 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3480 جنيهًا.

ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 48720 جنيهًا.

ووصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560 جنيهًا.