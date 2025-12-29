قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يقترب من 7000.. أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر
أمل مجدى

شهد سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين  الإثنين 29 ديسمبر2025 حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالزيادة الكبيرة التي حدثت الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب  في مصر يوم الأثنين 29 ديسمبر 2025.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6960 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6935 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6380 جنيها.

وسجل سعر شراء الذهب عيار 22  نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا فى مصر نحو 6090 جنيهًا.

ووصل سعر شراء الذهب عيار 21 إلى نحو 6070 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5220 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5205 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4060 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4045 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى  3480 جنيهًا.

ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3470 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  48720  جنيهًا.

ووصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 48560  جنيهًا.

