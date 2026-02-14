خيتافي يتقدم على فياريال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق خيتافي على نظيره فياريال، بهدف نظيف في الشوط الأول، في اللقاء الذي يُقام بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول ضغطا قويا من فريق خيتافي، من خلال تسديد لاعبيه على المرمى 3 كرات، كانت إحدها في المرمى ولكن تصدى لها حارس فياريال ببراعة.

فيما لم يظهر لاعبو فياريال سوى من هجمة واحدة أسفرت عن وصول الكرة لمهاجم الفريق الذي سددها بين أحضان الحارس.

وجاء هدف خيتافي من ركلة جزاء في الدقيقة 41 عن طريق ماورو أرامباري.

وبدأ فريق خيتافي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سوريا.

خط الدفاع: إليجسياس - روميرو - أبقار - دوارتي - فيمينيا.

خط الوسط: أرامباري - ديني - ميلا.

خط الهجوم: فاسكيز - ساتريانو.

فيما بدء فريق فياريال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جونيور.

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - فيجا - ألفونسو.

خط الوسط: بيبي - باريخو - جايي - بوتشانان.

خط الهجوم: لوبيز - أولواسي.

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.