سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
رياضة

خيتافي يتقدم على فياريال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

فياريال
فياريال
مجدي سلامة

تقدم فريق خيتافي على نظيره فياريال، بهدف نظيف في الشوط الأول، في اللقاء الذي يُقام بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول ضغطا قويا من فريق خيتافي، من خلال تسديد لاعبيه على المرمى 3 كرات، كانت إحدها في المرمى ولكن تصدى لها حارس فياريال ببراعة.

فيما لم يظهر لاعبو فياريال سوى من هجمة واحدة أسفرت عن وصول الكرة لمهاجم الفريق الذي سددها بين أحضان الحارس.

وجاء هدف خيتافي من ركلة جزاء في الدقيقة 41 عن طريق ماورو أرامباري.

وبدأ فريق خيتافي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سوريا.

خط الدفاع: إليجسياس - روميرو - أبقار - دوارتي - فيمينيا.

خط الوسط: أرامباري - ديني - ميلا.

خط الهجوم: فاسكيز - ساتريانو.

فيما بدء فريق فياريال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جونيور.

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - فيجا - ألفونسو.

خط الوسط: بيبي - باريخو - جايي - بوتشانان.

خط الهجوم: لوبيز - أولواسي.

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما يأتي فريق خيتافي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

خيتافي فياريال الدوري الإسباني

