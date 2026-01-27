جيرونا يتعادل مع خيتافي 1-1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة جيرونا وخيتافي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء هدف خيتافي عن طريق لوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.
فيما سجل فيتور ريس هدف التعادل لفريق جيرونا في الدقيقة 90+4.
تشكيل جيرونا كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: رينكون - ريس - بليند - مورينو.
خط الوسط: مارتن - بيلتران - تسيجانكوف - ليمار - جيل.
خط الهجوم: فانات.
فيما جاء تشكيل خيتافي كالتالي:
حراسة المرمى: سوريا
خط الدفاع: أجيلاسياس - دوارتي - دجيني - روميرو
خط الوسط: فيمينيا - أرامباري - ميا - مارتن.
خط الهجوم: فاسكيز - ساتريانو.
ويحتل فريق جيرونا المركز العاشر برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.