قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
نجل شقيق إلهام شاهين يتعرض لحادث سير
أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة للتهجير.. ومصر لن تغير موقفها في الملف.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

من أجمل وأوقع ماشاهدت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسياسى المحنك الراحل هنرى كيسنجر وهو فى لقاء يبدو أنه عائلى ممزوج بالرسمى من تعليقات الحاضرين حيث ناداه بعضهم بجدى . كيسنجر يقول فى بداية حديثه : قال طفل صغير لأبيه نحن ندرس فى مادة التربية المدنية "السياسة " ، فهل بوصفك عشت عمرا ولك خبرات وصولات فى عالم السلطة أن تفهمنى ماهى السياسة ولكن ببساطة ولاتعقدها على مثلما هى فى المنهج ، ضحك  الأب وقال لإبنه وكله زهو بافتخاره به فقال له : أنظر الىً جيدا أنا من أجلب المال فى هذا البيت ولذا فأنا أمثل " الرأسمالية "..واستكمل حديثه وهو ينظر بجدية الى إبنه الذى بات مهتما أكثر وقال : أمك من تتدبر أمر المال وإنفاقه وادارة كافة الشئون المنزلية  اذن فهى " الحكومة ".. واستكمل توضيح مفهوم السياسة لابنه فقال له : وجدك الذى لايزال يعيش معنا ويتابع كل صغيرة وكبيرة ويصحح كافة الأخطاء بطريقته فهو اذن "النقابة ".. ونأتى الان لتوسيع مفهوم السياسة بالحديث عن آنا الخادمة التى تقوم بالاهتمام بأمورنا واعداد الطعام وتنسيق المنزل وجعلنا نعيش فى مكان منظم ونظيف فهى اذن " الطبقة العاملة ".. ووضع الأب قدما على قدم وقال لابنه كل ماذكرتهم يفعلون ذلك من أجلك أنت ، من أنت ؟ أنت " الشعب " الذى يستقبل كل ماسبق لأن ذلك مايجب عليهم أن يفعلوه من أجله .. واستطرد الأب المزهر باعتزاز إبنه به وقال : أما أخيك الصغير الذى لايزال يرتدى الحفاضات فهو " المستقبل " واختتم الأب حديثه الى إبنه بسؤاله : هل تفهمت ماذكرته لك واستوعبت ماهية لفظة السياسة بشرحى لها لك وتبسيطها على أرض الواقع ؟ رد الابن وقال لابيه : اعطنى فرصة للتفهم هذا الليل وسأرد عليك صباحا ..  وفى هذه الليلة لم ينم الطفل وهو يفكر فيما ذكره أبيه ومن توزيعه لمفهوم السياسة على من فى المنزل ، ولم يخرج من أفكاره الا على صوت أخيه الصغير الذى وجده متسخا وحفاضته أخرجت بعضا مما فيها من براز وبول  والطفل يصرخ طبعا مما يشعر به من آلام من هذه الأوساخ ، فجرى الولد المشغول بالسياسة الى غرفة والديه حتى يحضر احدهما الى اخيه ينظفه ويهدأه ويعيده الى الأمن والأمان والنوم العميق ، دخل الفتى الى الغرفة فوجد أمه تغط فى نوم عميق وملامحها مجهدة ومتعبة فلم يرد أن يوقظها وتركها وذهب باحثا عن الخادمة آنا ليفاجىء بها مع والده فى مشهد غرامى وعلاقة حميمية!! وخلال عودة الطفل وهو مصدوم وجد جده يشاهد المنظر من نافذته ويراقب ابنه مع الخادمة !! لم يستطع الطفل أن يفعل شيئا سوى جر أحزانه وخيبته وصدمته الى السرير لينام بها ..وفى الصباح والكل على مائدة الافطار قال الأب لابنه مفتخرا بما شرحه له بالأمس : أخبرنى إبنى الغالى هل استوعبت مفهوم السياسة كما وضحته لك ؟! فاأجابه الولد مسرعا : نعم فهمتها الان ياأبى  فهى تعنى أن الرأسمالية تستغل الطبقة العاملة ، والنقابة تشاهد الأمر ، والحكومة نائمة ، أما الشعب فيتم تجاهله ، والمستقبل غارق فى القذارة … هى إذن السياسة كما يراه أبيها الاعظم الذى عاش بمايقارب من عشرة عقود ، صال فيهم وجال فى عالم اللعبة القذرة وكانت له مواقف وقام بحل أزمات وإفتعال غيرها ، السياسة ببساطة كما يراها الغرب ان تظل منطقة الشرق الاوسط غارقة فى أفكار ومعتقدات وميراث متخلف كى يتم استنزاف ثرواتها وتثبيت أقدام العم سام وذريته كلها وبالطبع ترسيخ اسرائيل وجعلها سكينة على رقبة من يقول لأ للعم سام وبنيه .. رحم الله واحدا من منطقتنا حينما وصف السياسة بالنجاسة ، ورحم الله ميكاديللى الذى سماها بفن اللعبة القذرة .. 
السياسة فى هذه المرحلة تشبه من كان يجوب شوارعنا قديما ويشرب الجاز ثم يخرجه من فمه وهو نار تجعل الكل يصفق له ولمهارته وهو بعدها يجمع الاموال مقابل خديعتهم وانبهارهم !!!

مواقع التواصل الاجتماعي هنرى كيسنجر كيسنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مبعوث بريطاني: مؤتمر لدعم السودان برئاسة ألمانيا والمملكة المتحدة أبريل المقبل

الخارجية الإيرانية:

الخارجية الإيرانية: علاقاتنا مع روسيا والصين مبنية على الاحترام المتبادل

وزير الخارجية الإيطالي

تركيع شرطيان إيطاليان.. روما تستدعي سفير إسرائيل للاحتجاج على جرائم المستوطنين

بالصور

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

المزيد