رياح نشطة وأتربة عالقة.. تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 لنشاط ملحوظ في حركة الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب المناطق، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة في الصحراء الغربية وشمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما قد يتسبب في تراجع مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض الأماكن.

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وتكون الأمطار متوسطة وقد تصحبها سحب رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية أمطارًا خفيفة قد تزداد حدتها أحيانًا، وتمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث تقارب 20% وقد تصل إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل

حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على امتداد السواحل الشمالية من العلمين والإسكندرية مرورًا بالبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد حتى العريش ورفح، حيث ترتفع سرعة الرياح لتتراوح بين 40 و60 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين ونصف وثلاثة أمتار ونصف.

ملامح الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تسجل القاهرة الكبرى أجواء مائلة للبرودة مع درجات حرارة صغرى تبلغ 12 وعظمى 20، بينما تسجل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر 10 درجات صغرى و21 عظمى، وتقترب بنها من ذات المعدلات بدرجات حرارة 12 صغرى و20 عظمى.

الوجه البحري والدلتا

تشهد مدن الدلتا طقسًا مائلًا للبرودة مع فرص أمطار خفيفة، حيث تسجل دمنهور 11 صغرى و19 عظمى، ووادي النطرون 10 صغرى و21 عظمى، وكفر الشيخ 11 صغرى و20 عظمى، والمنصورة 12 صغرى و20 عظمى، والزقازيق 12 صغرى و21 عظمى، وشبين الكوم 11 صغرى و20 عظمى، وطنطا 11 صغرى و20 عظمى.

السواحل الشمالية بين الأمطار والرياح

تتعرض مدن السواحل الشمالية لأجواء غير مستقرة نسبيًا مع نشاط الرياح وفرص الأمطار، حيث تسجل دمياط 13 صغرى و21 عظمى، وبورسعيد 14 صغرى و23 عظمى، والإسكندرية 11 صغرى و19 عظمى، والعلمين 10 صغرى و18 عظمى، ومطروح 10 صغرى و16 عظمى، والسلوم 9 صغرى و17 عظمى، وسيوة 7 صغرى و18 عظمى.

مدن القناة وسيناء وطقس متقلب

تشهد مدن القناة وشمال سيناء أجواء متقلبة مع فرص أمطار خفيفة ونشاط رياح، حيث تسجل الإسماعيلية والسويس 10 صغرى و22 عظمى، والعريش 11 صغرى و20 عظمى، ورفح 10 صغرى و20 عظمى.

برودة ملحوظة في جنوب سيناء واعتدال نسبي في البحر الأحمر

تسجل سانت كاترين أدنى درجات الحرارة بواقع 3 صغرى و15 عظمى، بينما تسجل رأس سدر 10 صغرى و21 عظمى، ونخل 8 صغرى و20 عظمى، والطور 10 صغرى و23 عظمى، وطابا 10 صغرى و22 عظمى، وشرم الشيخ 15 صغرى و25 عظمى، وفي مدن البحر الأحمر تسجل الغردقة 13 صغرى و24 عظمى، ومرسى علم 14 صغرى و25 عظمى، وشلاتين 16 صغرى و27 عظمى.

أجواء باردة ليلًا على الصعيد واعتدال نهارًا

تشهد مدن شمال الصعيد أجواء باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا حيث تسجل الفيوم وبني سويف 9 صغرى و21 و22 عظمى، والمنيا 8 صغرى و22 عظمى، بينما تسجل مدن جنوب الصعيد درجات حرارة أعلى نسبيًا مع برودة ليلية واضحة حيث تسجل أسيوط 8 صغرى و23 عظمى، وسوهاج 8 صغرى و24 عظمى، وقنا 9 صغرى و25 عظمى، والأقصر 10 صغرى و26 عظمى، وأسوان 11 صغرى و26 عظمى.