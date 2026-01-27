ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

يستعد الوكيل الحصري لعلامة ديبال في السوق المصري، لإزاحة الستار رسميا عن سيارتها الجديدة كليًا Deepal G318 REEV، والتي تعتمد على منظومة الدفع الهجينة ممتدة المدى، في أول طرح لها داخل مصر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة خلال فعاليات معرض أوتو مورو للسيارات من قبل شركة جي بي أوتو يوم الخميس 5 فبراير 2026، في حدث ينتظره عشاق السيارات، و يشهد الإعلان عن التفاصيل الكاملة للطراز الجديد، بما يشمل المواصفات النهائية والأسعار الرسمية.

تعتمد ديبال G318 REEV على نظام دفع كهربائي هجين ممتد المدى EREV، يتكون من محرك بنزين سعة 1.5 لتر تربو بقوة 148 حصانا، يعمل كمولد للطاقة فقط، إلى جانب محركات كهربائية قوية تصل قدرتها الإجمالية إلى 424 حصانا، مع خيارين للبطاريات بسعة 18.4 أو 35.1 كيلووات/ساعة.

وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائيا خالصا يصل إلى 190 كيلومترا وفق معيار CLTC، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.3 ثانية، ما يعكس أداء قويا يناسب فئة الـSUV الكبيرة.

تأتي G318 بتصميم صندوقي قوي يعكس شخصية سيارات الـSUV المخصصة للطرق المتنوعة، مع أبعاد خارجية كبيرة تشمل طولًا يبلغ 5010 مم، وعرض 1985 مم، وارتفاع 1895 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2880 مم، ما يوفر مساحة داخلية رحبة.

زودت ديبال G318 بحزمة أمان شاملة تتضمن 8 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرملة EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، ومساعدات الصعود والنزول على المنحدرات.

كما تضم السيارة مجموعة متطورة من أنظمة مساعدة السائق ADAS، تشمل مثبت سرعة تكيفي، مراقبة النقطة العمياء، التحذير من تغيير المسار، نظام الكبح التلقائي في الطوارئ AEB، وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، بالإضافة إلى تنبيهات فتح الأبواب الآمن وأنظمة مراقبة السائق والبيئة المحيطة.

تقدم G318 مقصورة عصرية متطورة، أبرزها شاشة لمس مركزية ضخمة قياس 14.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة، مع إضاءة محيطية متعددة الألوان، وسقف بانورامي كهربائي. كما تشمل التجهيزات نظام تكييف متقدم مع مخارج خلفية، ومنافذ USB-C، إلى جانب شحن لاسلكي للهواتف الذكية.