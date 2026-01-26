منها كورولا وإلنترا.. سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات سيدان في مصر

يحتوي السوق المصري على باقة كبيرة من أشهر سيارات السيدان، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ، والعلامات، إلى جانب تنوع التجهيزات الخاصة بكل إصدار، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات سيدان في مصر.

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، تستغرق مدة زمنية قدرها 12 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، واستهلاك للوقود بمعدل 6.8 لتر/100 كيلومتر، وتقدم بسعر يتراوح بين 1,150,000 و1,500,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا AD على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، قادر على انتاج 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يقدر مستوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.8 لتر، وذلك عن خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتبدأ أسعار السيارة من 899,000 إلى 1,095,000 جنيه.

نيسان سنترا

تأتي نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، وبسعر 899,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 699,900 و 724,900 جنيه.

إم جي 5

زودت إم جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية السحب الطبيعي، بقوة تبلغ 120 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، و يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، وتقدم بسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.