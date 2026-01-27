لم يحقق أي نجاح.. ناقد رياضي يهاجم مشروع جون إدوارد في الزمالك

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي حقيقة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم نظرًا لارتباطات منتخب مصر المتعلقة باستعدادات المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا نية لإلغاء الدوري في هذا الموسم بسبب طلب من حسام حسن قبل كأس العالم 2026».

وفي سياق آخر، رأى بلال السيسي مجالس إدارات أندية الاتحاد والإسماعيلي من ضمن أسباب أزماتهم المادية والفنية.

واعتبر بلال السيسي أن مشروع جون إدوارد لم يحقق أي نجاح مع الزمالك حتى الآن منذ تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي، لافتًا إلى ألأن خمسة من ضمن الصفقات التي أبرمها جون إدوارد لصالح الزمالك جاءت للاعبين تحت وكالته الخاصة، مضيفًا أن هؤلاء اللاعبين لم يحققوا أي إضافة فنية للفريق، حسب رأيه.

وحول رأيه في مسألة إمكانية هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني لمنتخب مصر، قال بلال السيسي: «هيثم حسن أرقامه غير مقنعة للانضمام لمنتخب مصر»، متسائلًا: «هل انضمام هيثم حسن سيكون مفيدًا لمنتخب مصر في كأس العالم خلال الفترة القليلة المقبلة؟»، مقللًا من فرصة انسجامه مع المجموعة خلال الفترة المحدودة المتبقية قبل انطلاق المونديال.