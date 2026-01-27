قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
بعد أيام من جريمة الغدر.. العثور على جثمان ابن أوسيم ضحية قريبه بنهر النيل
مرضاش يسيبه.. تفاصيل إنقاذ قبطان مصري لمهاجر غير شرعي بالمتوسط
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
رياضة

لم يحقق أي نجاح.. ناقد رياضي يهاجم مشروع جون إدوارد في الزمالك

جون ادوارد
جون ادوارد
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي حقيقة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم نظرًا لارتباطات منتخب مصر المتعلقة باستعدادات المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال بلال السيسي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا نية لإلغاء الدوري في هذا الموسم بسبب طلب من حسام حسن قبل كأس العالم 2026».

وفي سياق آخر، رأى بلال السيسي مجالس إدارات أندية الاتحاد والإسماعيلي من ضمن أسباب أزماتهم المادية والفنية.

واعتبر بلال السيسي أن مشروع جون إدوارد لم يحقق أي نجاح مع الزمالك حتى الآن منذ تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي للنادي، لافتًا إلى ألأن خمسة من ضمن الصفقات التي أبرمها جون إدوارد لصالح الزمالك جاءت للاعبين تحت وكالته الخاصة، مضيفًا أن هؤلاء اللاعبين لم يحققوا أي إضافة فنية للفريق، حسب رأيه.

وحول رأيه في مسألة إمكانية هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني لمنتخب مصر، قال بلال السيسي: «هيثم حسن أرقامه غير مقنعة للانضمام لمنتخب مصر»، متسائلًا: «هل انضمام هيثم حسن سيكون مفيدًا لمنتخب مصر في كأس العالم خلال الفترة القليلة المقبلة؟»، مقللًا من فرصة انسجامه مع المجموعة خلال الفترة المحدودة المتبقية قبل انطلاق المونديال.

بلال السيسي كأس العالم 2026 صدى البلد حسام حسن جون إدوارد الزمالك

